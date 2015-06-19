У понеділок подорожчають долар і євро – офіційні курси НБУ

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 червня встановив такий фіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2163.5428 (19 червня – 2132.9154)

100 EUR – 2444.5870 (19 червня – 2432.3767)

10 RUR – 4.0214 (19 червня – 3.9995)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 19 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5070/24,7250 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3980/0,4020 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,6365 грн/дол., на цю годину укладено 482 угоди на суму 304,82 млн дол.