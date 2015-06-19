Яресько не вірить, що Росія зможе заблокувати реструктуризацію зовнішніх боргів України

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько під час відеозвернення на інвестиційній конференції компанії Concorde Capital в Нью-Йорку, трансляція якої була доступна онлайн.

«З практичної точки зору, я не вірю, що вони (Росія - УНІАН) можуть заблокувати переговори (про реструктуризацію - УНІАН), але вони точно мають можливість ускладнити процес», - сказала вона.

Водночас глава Мінфіну наголосила, що переговори про реструктуризацію стосуються всіх без винятку євробондів, хто б не був їхнім власником.

Читайте такожУкраїна продовжує обслуговувати всі борги і виплатить купон за російськими євробондами - Яресько«Ми наполягаємо, що всі євробонди є периметром боргової операції», - зазначила Яресько.

За її словами, переговори про реструктуризацію можуть відбуватися тільки за наявності спільної позиції у кредиторів, в іншому разі уряд може застосувати право на мораторій на виплату зовнішніх боргів.

Як повідомляв УНІАН, Яресько 19 червня заявила, що уряд України направить комітету кредиторів оновлену пропозицію про реструктуризацію зі значним скороченням суми основного боргу, а в разі її відхилення скористається правом на запровадження мораторію щодо виплат.