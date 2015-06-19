Фіскальна служба у травні-червні ліквідувала 401 "податкову яму"

Про це повідомила прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, за цей час виявлено факти незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та ухилення від сплати ПДВ на суму 7,8 млрд грн.

ДФС повідомила, що у травні тільки у Святошинському районі Києва виявлено низку підприємств, які намагалися сформувати фіктивний податковий кредит на суму 4,3 млрд грн, у червні у Печерському районі Києва були виявлені три «податкові ями», якими сформовано податковий кредит на суму понад 100 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за перші три місяці поточного року зупинила діяльність 12 конвертаційних центрів.

За даними ДФС, сума конвертованих ними коштів становила 1,9 млрд грн, сума збитків, завданих державі їх діяльністю, становила 328,6 млн грн.