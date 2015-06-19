Мінфін розкрив оновлену пропозицію приватним кредиторам України

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, розміщеному на його офіційному сайті.

«Пропозиція кредиторам включає в себе значне зменшення основної суми боргу, терміну погашення боргу і зміну купона, що забезпечить досягнення прийнятного рівня боргового навантаження у середньостроковій перспективі, зменшить тиск на платіжний баланс і потреби у фінансуванні. Пропозиція також включає введення інструменту відновлення вартості для власників облігацій у разі, якщо ситуація в Україні поліпшуватиметься швидше, ніж зазначено у прогнозах Програми EFF, підтримуваної МВФ, - йдеться в повідомленні. - Міністерство закликає Комітет негайно сісти за стіл переговорів, щоб досягти згоди щодо реструктуризації».

Читайте такожЯресько не вірить, що Росія зможе заблокувати реструктуризацію зовнішніх боргів УкраїниУ міністерстві підкреслили, що Україна переживає серйозні проблеми з платоспроможністю, і тому збільшення періоду погашення боргу, як пропонують кредитори, буде недостатньо для вирішення проблеми. «Головна причина боргового тягаря - це приблизно 40 млрд дол. кредитів, наданих режиму Януковича, - підкреслили у Мінфіні. - Крім того, для погашення державного боргу не можуть бути використані міжнародні резерви Національного банку України, адже таке використання резервів не дозволить оздоровити фінансову систему України, чого вкрай потребує наша країна. У цьому зв'язку пропозиція Комітету кредиторів використовувати 8 млрд дол. з резервів для сплати 40% суверенного боргу не може і не буде прийнята».

У Мінфіні підкреслили, що Україна продовжує обслуговувати всі свої зобов'язання, у тому числі купонний платіж за єврооблігаціями з погашенням у грудні 2015 року. «Однак у разі, якщо в найближчі тижні у рамках переговорів не буде досягнуто узгоджене рішення, міністерство буде змушене використовувати інструменти, які на прохання українського уряду були надані йому нашими партнерами по коаліції у Верховній Раді», - підкреслили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з реструктуризації 13 березня - одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купону і номіналу боргу, у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.