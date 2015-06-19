Яресько обіцяє не реструктуризовувати внутрішні борги

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько під час відеозвернення на інвестиційній конференції компанії Concorde Capital у Нью-Йорку, яка транслювалася онлайн.

«Це все одно, що перекладати гроші з однієї кишені в іншу», - сказала вона, відповідаючи на запитання про можливість проведення реструктуризації внутрішніх боргів.

За словами голови Мінфіну, такий крок викличе необхідність рекапіталізації банків, що потребуватиме додаткових коштів, не передбачених програмою МВФ.

Читайте такожМінфін розкрив оновлену пропозицію приватним кредиторам України«Якщо ми запросимо реструктуризацію внутрішніх боргів, як в іноземній, так і в національній валюті, то будемо змушені рекапіталізувати банки. У такому разі сума в 40 млрд дол. (передбачена чотирирічною програмою МВФ для України - УНІАН) стане недостатньою», - наголосила Яресько.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що український уряд направить комітету кредиторів оновлену пропозицію про реструктуризацію зі значним скороченням суми основного боргу, а в разі її відхилення скористається правом на запровадження мораторію щодо виплат.

Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.