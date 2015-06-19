МВФ може надати Україні другий транш допомоги до реструктуризації боргу - заява

Про це йдеться у заяві голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, оприлюдненій на сайті Фонду, яку цитує Економічна правда.

"Лагард вітає ухвалення Верховною Радою законів, які сприятимуть зміцненню незалежності Національного банку", - йдеться у повідомленні.

"Успіх програми також спирається на якнайшвидшому завершенні операції з реструктуризації боргу. У зв'язку з цим, я також вітаю триваючі зусилля уряду, спрямовані на досягнення угоди про співпрацю з усіма кредиторами", - заявила Лагард.

Читайте такожМінфін розкрив оновлену пропозицію приватним кредиторам України"Це важливо, оскільки це означає, що Фонд зможе і надалі фінансово підтримувати Україну навіть у тому випадку, якщо переговори щодо реструктуризації заборгованості не будуть завершені вчасно", - сказала голова МВФ.

Відзначимо, що раніше міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що наступний другий транш МВФ Київ може отримати в липні.

Також за її словами, реструктуризація не є необхідною умовою для траншу від МВФ.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що борги перед приватними кредиторами повинні бути реструктуризован