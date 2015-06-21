За Януковича приватні кредитори позичили Україні $40 млрд

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром", передає Апостроф.

"Приватні кредитори за три роки видали $40 млрд, а нам весь світ пообіцяв на наступні 4 роки $25 млрд. Але при цьому, отримавши ці кредити, ми віддали нашим кредиторам, і ще нам вдалося зменшити зовнішній борг країни, щоб не перекладати ці борги на наступні покоління", - заявив Яценюк.

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За його словами, Україні вдалося повернути в 2014 році зовнішнім кредиторам $14 млрд, взявши в борг значно меншу суму.

"Ми в минулому році взяли $9 млрд, а повернули нашим зовнішнім кредиторам $14 млрд, які ми не брали. Це Янукович (екс-президент Віктор Янукович – Ред.) так широко й щедро (брав запозичення – Ред.)", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, зараз приватні кредитори повинні реструктуризувати боргові зобов'язання.

Він також заявив, що влада України "відверто сказала нашим кредиторам: настав час допомогти Україні, заборгованість України перед приватними кредиторами потрібно реструктуризувати".