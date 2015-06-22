Fitch прогнозує падіння економіки України за підсумками року на 9%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9%, що відповідає прогнозам ключових кредиторів країни – Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як наголошується в повідомленні агентства, падіння економіки супроводжуватиметься девальвацією гривні – до 97% порівняно з 2014 роком, а також значною інфляцією. «Економічна рецесія матиме місце на тлі невирішеного конфлікту на сході країни, що також залишиться значним фактором економічних проблем», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), слідом за МВФ погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 9% з 7,5%, прогнозованих раніше. Водночас міжнародне рейтингове агентство Moody's залишило чинним прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 7,5%.

При цьому консенсус-прогноз, опублікований на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оцінює можливе падіння економіки країни на рівні 8,3% за рахунок падіння промислового виробництва на 12,2% і сільськогосподарського - на 3%.