Україна виплатила $75 мільйонів за російськими бондами – джерело

Україна, як і планувала, здійснила черговий купонний платіж в обсягу 75 млн дол. за євробондами, виданим уряду Російської Федерації в 2013 році, повідомило УНІАН джерело в Міністерстві фінансів Російської Федерації.

Євробонди були випущені в обмін на кредит від уряду РФ в розмірі 3 млрд дол.

«Україна виплатила запланований платіж за бондами на 3 млрд дол.», - повідомило джерело.

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Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що Україна продовжує обслуговувати всі свої боргові зобов'язання і 22 червня здійснить заплановану виплату 75 млн дол. за російським єврооблігаціями.