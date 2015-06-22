Україна виплатила $75 мільйонів за російськими бондами – джерело
11:29, 22 червня 2015Фінанси
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Євробонди були випущені в обмін на кредит від уряду РФ в розмірі 3 млрд дол.
REUTERS
Україна, як і планувала, здійснила черговий купонний платіж в обсягу 75 млн дол. за євробондами, виданим уряду Російської Федерації в 2013 році, повідомило УНІАН джерело в Міністерстві фінансів Російської Федерації.
Євробонди були випущені в обмін на кредит від уряду РФ в розмірі 3 млрд дол.
«Україна виплатила запланований платіж за бондами на 3 млрд дол.», - повідомило джерело.
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Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що Україна продовжує обслуговувати всі свої боргові зобов'язання і 22 червня здійснить заплановану виплату 75 млн дол. за російським єврооблігаціями.
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