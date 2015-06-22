Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Стандарт"

За інформацією фонду, процедура ліквідації триватиме один рік - до 18 червня 2016 року включно, ліквідатором банку на цей період призначено Ігоря Грицака.

Фонд обіцяє повідомити інформацію про дату початку виплат, назвати банк-агента на своєму сайті й нагадує, що виплата відшкодування проводиться в розмірі вкладу та процентів, нарахованих на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті «Голос України». Задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок виручки від реалізації майна банку у встановленій черговості.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Стандарт» 20 лютого на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Стандарт» (г. Київ) працює на ринку України з 2008 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією банку, його основним власником є голова спостережної ради банку Віталій Таран, який володіє акціями банку через компанію «Медіа імідж», а також сукупно 6 юридичних осіб, частка кожного з яких – менш як 10% статутного капіталу.

На початку грудня банк «Стандарт» став переможцем конкурсу на право вивести з ринку неплатоспроможний банк «Золоті ворота» шляхом отримання його активів і зобов'язань, що не врятувало його від втрати платоспроможності.