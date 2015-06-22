Фонд гарантування почав ліквідацію банку "Стандарт"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації неплатоспроможного банку «Стандарт» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляється на сайті фонду.
За інформацією фонду, процедура ліквідації триватиме один рік - до 18 червня 2016 року включно, ліквідатором банку на цей період призначено Ігоря Грицака.
Фонд обіцяє повідомити інформацію про дату початку виплат, назвати банк-агента на своєму сайті й нагадує, що виплата відшкодування проводиться в розмірі вкладу та процентів, нарахованих на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.
Також повідомляється, що вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті «Голос України». Задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок виручки від реалізації майна банку у встановленій черговості.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Стандарт» 20 лютого на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.
Банк «Стандарт» (г. Київ) працює на ринку України з 2008 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами.
За інформацією банку, його основним власником є голова спостережної ради банку Віталій Таран, який володіє акціями банку через компанію «Медіа імідж», а також сукупно 6 юридичних осіб, частка кожного з яких – менш як 10% статутного капіталу.
На початку грудня банк «Стандарт» став переможцем конкурсу на право вивести з ринку неплатоспроможний банк «Золоті ворота» шляхом отримання його активів і зобов'язань, що не врятувало його від втрати платоспроможності.