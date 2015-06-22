Росія підтвердила отримання від України відсотків за кредитом Януковича

Міністерство фінансів Росії підтвердило виплату Україною купонного платежу в розмірі 75 млн дол. за євробондами на 3 млрд дол., виданими уряду Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну РФ.

«Платіж здійснено», - сказав співробітник прес-служби.

Євробонди були випущено в обмін на кредит від уряду РФ в розмірі 3 млрд дол.

Раніше інформоване джерело повідомило кореспонденту УНІАН, що Україна виплатила цей запланований платіж за бондами.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Україна продовжує обслуговувати всі свої боргові зобов'язання і 22 червня здійснить заплановану виплату 75 млн дол. за російським єврооблігаціями.