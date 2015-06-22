Комітет кредиторів України згоден сісти за стіл переговорів якомога швидше

Комітет кредиторів України, з якими український уряд веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу, розглядає останню пропозицію нашої країни і згоден сісти за стіл переговорів якомога швидше.

Про це йдеться в заяві Комітету від 22 червня, текст якої має УНІАН.

«Радники Комітету в даний час розглядають пропозицію про реструктуризацію, представлену Україною 19 червня, деякі деталі якої були висвітлені в засобах масової інформації, перш ніж радники її одержали», - йдеться в заяві.

За інформацією Комітету, тристороння зустріч у Вашингтоні за участю Міжнародного валютного фонду і представників української влади можлива найближчим часом.

«Домовленостей щодо дати цієї зустрічі поки що немає, всупереч публічним заявам України про зворотне. Але ми вважаємо важливим, щоб усі сторони могли сісти за стіл переговорів і провести операцію сумлінно, без попередніх умов, якомога швидше», - наголошується в заяві.

Також Комітет повідомляє, що остання пропозиція української влади базується на прогнозах для економіки України від МВФ, які ще не були опубліковані у відкритому доступі і повинні бути оприлюднені не раніше середини липня. «Для того, аби правильно розглянути пропозицію, Комітет і його радники закликають Україну і МВФ опублікувати ці прогнози якнайшвидше», - йдеться в заяві.

Водночас Комітет наполягає, що його травнева пропозиція, яка передбачає пролонгацію основних платежів на 10 років і зниження купонних виплат на 500 млн дол. без зниження номіналу цього боргу, залишається вигідною для України, оскільки передбачає зниження боргового навантаження на 16 млрд дол. упродовж наступних 4 років, відкриваючи постійний доступ до світових ринків капіталу і відповідаючи критеріям програми з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня – одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

У п'ятницю, 19 червня, український уряд направив кредиторам нову пропозицію із збереженням базових параметрів реструктуризації, при цьому одночасно пропонуючи кредиторам як компенсацію за пробачення частини боргу відновлення вартості бондів, якщо економічна ситуація в Україні поліпшуватиметься з випередженням прогнозів.