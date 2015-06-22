Валовий зовнішній борг України склав майже 126 мільярдів доларів

13:00, 22 червня 2015
Фінанси
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Валовий зовнішній борг України в першому кварталі 2015 року порівняно з початком року скоротився на 0,27%, або на 340 мільйонів доларів – до 125,967 мільярда доларів.

Борг України зменшується

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, на кінець кварталу на сектор загального державного управління припало 34,608 млрд дол., або 27,47% валового зовнішнього боргу, на банки - 17,104 млрд дол., або 13,58%, на органи грошово-кредитного регулювання - 5,810 млрд дол., або 4,61% боргу, на інші сектори - 58,816 млрд дол., або 46,69% боргу, на прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 9,629 млрд дол., або 7,64%.

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Згідно з аналітичною запискою на сайті НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України щодо ВВП за перший квартал зріс до 110,5% ВВП із 95,1%.

За інформацією НБУ, основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 квітня залишається долар США, на який припадає 75,3% зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України за підсумками 2014 року скоротився на 11,1%, або на 15,772 млрд дол., порівняно з початком року – до 126,307 млрд дол.

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