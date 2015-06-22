Fitch знизило рейтинги двох українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті (РДЕ) «Промінвестбанку», «ПроКредит Банку», банку «Креді Агріколь» і «Альфа-Банку» (Україна) на рівні «CCC», повідомляється на сайті агентства.

Водночас Fitch знизило рейтинги «Укрсоцбанку» й «Правекс-Банку» до рівня «CC» з «CCC», помістивши рейтинги обох банків Rating Watch Negative.

За інформацією агентства, рейтинги всіх шести банків враховують ймовірність підтримки іноземних акціонерів, на яку вони можуть претендувати, і при цьому обмежені суверенним рейтингом України.

На думку Fitch, іноземні інвестори, які володіють «Укрсоцбанком» і «Правекс-Банком» заявляли про наміри продати бізнес в Україні на початку 2014 року і зроблять це за першої можливості, але при цьому мають намір підтримувати дочірні структури в нашій країні до їх продажу.

Агентство відзначає, що кредитоспроможність усіх шести банків перебуває під тиском несприятливого операційного середовища в результаті падіння економіки, різкої девальвації гривні та інфляції, а також триваючого воєнного конфлікту на сході України.

За оцінками Fitch, якість кредитів в українських банках помітно погіршилася з початку 2014 року, що справляє тиск на їх капітал, у результаті чого більшість із зазначених банків допускали порушення нормативу достатності капіталу, встановленого на рівні 10%.

Також повідомляється, що відплив депозитів в цих банках становив від 13% до 52%, що викликало високу залежність від фінансування материнської структури.

Агентство відзначає, що рівень прострочених кредитів у цих банках на термін понад 90 днів становить від 20% до 92%, але судячи зі звітності банків, ці проблемні кредити, як правило, покрито сформованими резервами з активів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Fitch знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» із «ССС», водночас підтвердивши рейтинг у національній валюті на рівні «ССС». Зниження довгострокового рейтингу було зумовлене постійною ймовірністю дефолту і низьким рівнем державних резервів.

Крім того, сьогодні, 22 червня, Fitch спрогнозувало падіння економіки України в 2015 році до 9%.