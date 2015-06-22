Гривня почала тиждень зниженням до 21,92 за долар

У понеділок, 22 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,62/21,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,50/24,83 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4030/0,4090 грн/рубль.

Читайте такожУ понеділок подорожчають долар і євро – офіційні курси НБУ

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 21,7866 грн/дол., на цю годину укладено 157 угод на суму 61,86 млн дол.