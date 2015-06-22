У держбанки потрібно "влити" 47 мільярдів гривень – Мінфін

Необхідна прогнозна сума докапіталізації банків державного сектора економіки на 2015 рік становить 46,8 млрд грн.

Про це йдеться в огляді 30 підприємств держсектора з найбільшими фіскальними ризиками, затвердженому наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 17 червня 2015 року №609/565.

Зокрема, за оцінками міністерств, оціночна докапіталізація «Ощадбанку» цього року становить 20 млрд грн, «Укрексімбанку» - 26 млрд грн, «Укргазбанку» - 0,2 млрд грн.

«Беручи до уваги те, що НБУ не буде наполягати на докапіталізації держбанків цього року, її розмір буде визначатися з урахуванням дотримання вимог кредиторів та поточної ліквідності банків», - йдеться в повідомленні.

У міністерствах прогнозують, що за підсумками 2015 року «Ощадбанк» одержить 450 млн грн прибутку, «Укргазбанк» - 200 млн грн, а «Укрексімбанк» одержить збиток у розмірі 10,4 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України за 2014 рік одержала 52,966 млрд грн збитків, що стало найбільшим показником української банківської системи. За підсумками року третина українських банків, або 52 із 158, одержали збитки.

За інформацією НБУ, негативні фінансові результати діяльності банків в 2014 році викликані збільшенням обсягів відрахувань у резерви на можливі втрати від активних операцій, тоді як основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими.

Національний банк у квітні цього року почав повторне стрес-тестування банків. За результатами проведеного стрес-тестування банки мають подати в Нацбанк реалістичні програми капіталізації або плани реструктуризації, щоб забезпечити виконання нормативу достатності регулятивного капіталу.

Згідно з результатами проведеного в минулому році стрес-тестування 35 найбільших банків за активами, їх загальні потреби в докапіталізації становили 66 млрд грн, при цьому експерти оцінювали обсяг необхідної докапіталізації у 170 млрд грн, зокрема 134 млрд грн - для 35 найбільших банків, оскільки параметри стрес-тестування не враховували всіх ризиків і збитків, з якими зіткнулася банківська система.