Мінфін після тримісячної перерви спробує позичити валюту на внутрішньому ринку
23 червня Мінфін має намір розмістити валютні облігації, номіновані в доларах США, терміном обігу 12 місяців
Міністерство фінансів України планує 23 червня, вперше після майже тримісячної перерви, провести аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики, під час якого інвесторам будуть запропоновані валютні облігації.
Нагадаємо, 3 квітня Мінфін під час планового аукціону з розміщення ОВДП продав «військові» облігації для юридичних осіб на 164 тис. грн, після чого проведення аукціонів призупинилося на тлі ведення переговорів із кредиторами про часткову реструктуризацію українських боргів.
Згідно з графіком розміщення ОВДП у червні, опублікованим на сайті міністерства, 23 червня Мінфін має намір розмістити валютні облігації, номіновані в доларах США, терміном обігу 12 місяців. Інші параметри облігацій не повідомляються.
До розміщення «військових» облігацій на 164 тис. грн, у березні 2015 року, а також після цього розміщення, у квітні-травні, Мінфін не залучав кошти до держбюджету на ОВДП-аукціонах.
Водночас Мінфін проводив позаринкове розміщення облігацій для докапіталізації НАК «Нафтогаз України» та державних банків на 29,3 млрд грн, а також для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 7,1 млрд грн.
Довідка УНІАН. Станом на 22 червня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 480,935 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 352,968 млрд грн, або більш ніж 70% їх загального обсягу. У власності банків перебувають ОВДП на 82,773 млрд грн, або 17% загального обсягу, нерезидентів – на 23,516 млрд грн, або 5%.
Згідно з даними Національного банку України, всього з початку року до 31 травня до держбюджету від продажу ОВДП було залучено 10 млрд грн і 300 млн дол.
Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає межу держборгу на рівні 1,394 млрд грн.