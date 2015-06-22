Ліквідацію банку Іванющенка продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на один рік – до 23 липня 2016 року ліквідацію «Західінкомбанку», повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, також фонд продовжив повноваження ліквідатора банку Ігоря Яремчишина.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію «Західінкомбанку» 24 липня 2014 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації.

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Довідка УНІАН. «Західінкомбанк» (Луцьк) працює на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку є Арсен Іванющенко, Який проживає в Єнакієвому (Донецька обл.), через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».