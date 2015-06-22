У Яресько хочуть посилити контроль за доходами багатих українців

Проект відповідного закону розміщено на сайті міністерства.

Законом пропонується вважати заможними громадян, які відповідають одному з таких критеріїв: є кінцевим бенефіціаром великого платника податків; прямо чи опосередковано володіє 20% і більше юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави і який задекларував дохід за попередній податковий рік 10 млн євро і більше; загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн грн.

Відповідно до законопроекту, заможні особи мають обов'язково подавати декларацію про доходи в електронному вигляді нарівні з великими платниками податків та середнім бізнесом, при цьому фіскальний орган може прийняти рішення про зміну основного місця обліку заможної особи нарівні з великим платником податків.

Крім того, пропонується також ввести норму, згідно з якою податкові органи мають право донараховувати податки заможним особам, при цьому строк давності донарахування становить 3650 днів або 10 років.

Відповідно до законопроекту, несвоєчасна подача заможною особою податкової декларації, на думку Мінфіну, має каратися штрафом у 10% суми нарахованого податку на доходи фізосіб.

Крім того, Мінфін пропонує дозволити Державній фіскальній службі України розкривати банківську таємницю.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби України, в рамках деклараційної кампанії, що розпочалася 1 січня і тривала до 1 травня, 683 громадянина задекларували доходи понад 1 млн грн, а загальний обсяг задекларованих доходів становив 13,8 млрд грн. При цьому кількість мільйонерів скоротилася порівняно з попереднім роком на 3%.