Гривня закрила міжбанк на рівні 21,85 за долар

У понеділок, 22 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,70/21,85 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,6680/24,8340 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4010/0,4040 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,7687 грн/дол., на цю годину укладено 447 угод на суму 293,15 млн дол.