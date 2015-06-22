Гривня закрила міжбанк на рівні 21,85 за долар
18:12, 22 червня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,6680/24,8340 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,7687 грн/дол. / Фото УНІАН
У понеділок, 22 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,70/21,85 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,6680/24,8340 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4010/0,4040 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,7687 грн/дол., на цю годину укладено 447 угод на суму 293,15 млн дол.
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