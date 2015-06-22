Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2176.8700 (22 червня – 2163.5428)

100 EUR – 2469.6590 (22 червня – 2444.5870)

10 RUR – 4.0646 (22 червня – 4.0214)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,70/21,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,6680/24,8340 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4010/0,4040 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,7687 грн/дол., на цюгодину укладено 447 угод на суму 293,15 млн дол.