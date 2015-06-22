Греція розкрила деталі плану, який схвалили міністри країн єврозони

У розмові з Бі-бі-сі міністр пояснив, що мова йде про введення нових податків для заможних людей і підприємців, а також підвищення ПДВ на окремі товари. На думку Георгоса Статакіса, нова пропозиція має влаштувати кредиторів, попередні переговори з якими успіху не принесли.

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У свою чергу міністри фінансів єврозони вже висловили задоволення новим планом і не виключили, що тепер домовленості про спрямування чергового траншу фінансової допомоги вдасться досягти.

Нові пропозиції були передані лідерам ЄС прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом. Вони покликані зрушити з мертвої точки переговори про виділення країні понад 7 млрд євро, які зривалися через небажання лівого уряду в Афінах скорочувати соціальні витрати.

Греція повинна віддати МВФ позику в 1,6 млрд євро до кінця червня. Якщо цього не станеться, то країна може бути змушена вийти з єврозони, і, можливо, з Євросоюзу.