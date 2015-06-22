Грецькі банки обмежили вивід готівки

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на представника однієї з кредитних організацій країни, передає Lenta.ru. Обмеження застосували після того, як у вихідні з банкоматів було знято понад 400 млн євро, а загальний відтік коштів з фінансової системи склав $2 млрд.

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22 червня Європейський центробанк проведе ще одну зустріч з приводу ситуації в грецькій банківській сфері. Якщо відтік коштів продовжиться, влада країни може ввести контроль за рухом капіталу.

Європейський центробанк 19 червня збільшив програму допомоги грецьким комерційним банкам на $2 млрд. Однак навіть незважаючи на зростання підтримки з боку регулятора, депозити продовжили скорочуватися.

Греція веде переговори про продовження фінансової допомоги з боку "трійки" кредиторів (Європейський центробанк, Єврокомісія, МВФ). В її відсутність країна, швидше за все, буде змушена оголосити дефолт через брак коштів.