Лідери ЄС представили план зі зміцнення єврозони

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер разом з головою Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Єврогрупи Єруном Дейсселблумом, головою Європейського центрального банку Маріо Драгі та головою Європейського парламенту Мартіном Шульцом підготували та оприлюднили амбітний план щодо посилення економічного та валютного союзу Європи, передає DW.COM. Відповідну доповідь (так звану "доповідь п'яти президентів") розміщено на сайті Єврокомісії.

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Для того, щоб втілити задум у життя, вони запропонували конкретні заходи, які повинні бути реалізовані упродовж трьох етапів. Хоча деякі кроки можна вжити вже найближчими роками, для реалізації інших знадобиться набагато більше часу. Імплементація плану може початися вже з 1 липня 2015 року, а завершення - передбачено в 2025 році.

Перший етап (1 липня 2015 - 30 червня 2017) передбачає підвищення конкурентоспроможності та структурного зближення за допомогою чинних інструментів і поточних угод між країнами. А також створення фіскальної консультативної ради Європи, європейської системи страхування вкладів та системи органів з підвищення конкурентоспроможності. Крім того, планується активніша роль Європарламенту в прийнятті рішень та посилення парламентського контролю за їх виконанням.

Другий етап включає створення економічного та валютного союзу (ЕВС), який передбачає ще більше зближення країн та узгодження обов'язкових економічних показників. Зокрема, посилення ролі Єврогрупи, створення єдиного казначейства Єврозони та фонду стратегічних інвестицій. Третій етап (не пізніше 2025) передбачає завершення створення глибокого та реального ЕВС, який забезпечуватиме стабільну і процвітаючу систему для всіх громадян держав-членів ЄС, які входять до зони євро.

На думку cпівавторів доповіді, необхідно, щоб фокус зміщувався з правил на інституції (які зможуть адекватно і швидко реагувати на виклики - Ред.), щоб гарантувати надійну і прозору архітектуру ЕВС. За словами Жана-Клода Юнкера, євро є національною валютою для 19 держав-членів ЄС і більш ніж 330 млн громадян. "Це те, чим треба пишатися те, що захищає Європу, але це також і те, що може працювати краще", - зазначив він.

Як очікується, пропозиції "п'яти президентів" стануть предметом обговорення під час чергового саміту ЄС 25-26 червня.