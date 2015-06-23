У Росії розглядаються варіанти скорочення соцвидатків на 2016-2018 роки

Мінфін РФ на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва представив своє бачення бюджету на 2016-2018 роки. Крім вже анонсованої відмови від індексації пенсій за рівнем поточної інфляції в 2015 році, мова йде про десятки нових ініціатив щодо скорочення соцвитрат, які з 2006 року зростали набагато швидше доходів країни, пише "Комерсант".

Вислуга років для військової пенсії, на думку Мінфіну, повинна становити 30 років замість 20, кількість держслужбовців пропонується скоротити ще на 10%, з непрацюючих брати платежі за страховку ОМС, варто зменшити чисельність ЗАТЕ і припинити підтримувати наукогради. Варто також відмовитися і від святкування пам'ятних дат, які менше ста років. Рішення щодо поміркованості у ставленні до бідних, військових, пенсіонерів та ювілярів Білий дім повинен прийняти до 25 червня.

Читайте такожЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 рокуМінфін наполягає на тому, що зростання ВВП та збільшення соціальних витрат — речі несумісні, у всякому разі реальне зростання соцвидатків під час падіння ВВП нелогічне. Висновки Мінфіну — потрібна жорстка оптимізація асигнувань і скорочення витрат на "соціалку". У пошуках резервів відомство, схоже, перевірило всі запаси. У переліку конкретних пропозицій відомства до бюджету-2016 поряд з бажанням пустити на витрати залишки коштів на рахунках одержувачів коштів бюджету (як раніше заявляв глава Мінфіну Антон Сілуанов, це 132 млрд крб. на 1 квітня) і наміром перевести всі аванси на рахунки Федерального казначейства (відомство раніше скаржилося, що аванси не йдуть в реальний сектор, а надовго залишаються на розрахункових рахунках одержувачів) є і така міра, як "встановлення 100-річної кратності для святкування пам'ятних дат" (практично кожне святкування такого роду супроводжується значущими федеральними витратами).

Втім, велика частина пропозицій Мінфіну носить характер глобальний, а не локальний. Як і було обіцяно раніше, запропоновано запуск реформи пенсійного віку — з 2016 року його запропоновано підвищити до 65 років поки тільки для федеральних чиновників. Для регіональних і муніципальних чиновників центр цього сам зробити не може — тому Мінфін готовий лише рекомендувати цю міру суб'єктам РФ.