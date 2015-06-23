В окупованому Криму борг по зарплатах перевищив 112 мільйонів рублів

В окупованому Росією Криму, станом на 1 червня 2015 року, загальна сума простроченої заборгованості по заробітній платі склала 112,4 млн рублів, передають "Новини Криму".

Так, в загальній складності 3,8 тис. працівників на півострові своєчасно не отримали заробітну плату.

Читайте такожВ Офіційному журналі ЄС опублікували рішення про продовження санкцій проти окупованого КримуТаким чином, прострочений борг по зарплаті на початок місяця в розрахунку на одного працівника становив 29,8 тис. рублів.