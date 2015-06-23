Чистий збиток "Газпромбанку" за перший кварталі досяг 4,3 мільярда рублів

Чистий збиток "Газпромбанку" у першому кварталі 2015 року за МСФЗ склав 4,272 мільярда рублів, збільшившись на 15% щодо аналогічного показника минулого року, передає ПРАЙМ.

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