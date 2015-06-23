МВФ запропонує Україні визнати російський кредит держборгом - ЗМІ

Основний кредитор України Міжнародний валютний фонд готовий брати участь у тристоронніх переговорах із Україною і Комітетом кредиторів щодо реструктуризації частини українського державного боргу, повідомляє Bloomberg.

Раніше такі переговори анонсувала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«МВФ заявив, що візьме участь у переговорах із Комітетом кредиторів і українським урядом наступного тижня у Вашингтоні, де базується Фонд», - повідомляє агентство.

При цьому, за даними Bloomberg, МВФ може запропонувати Україні віднести видані уряду Російською Федерацією бонди обсягом 3 млрд дол. до групи державного, а не приватного боргу, що підлягає реструктуризації.

«Водночас, якщо Україна вважатиме борг перед Росією державним боргом, це посилить тиск на приватних кредиторів, – зазначають джерела агентства. – Однак визначити статус бондів може МВФ».

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Як повідомляв УНІАН, Україна в період з 29 червня по 3 липня розраховує провести переговори у форматі Україна – МВФ – Комітет кредиторів щодо реструктуризації частини держборгу.

Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду. В рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона й номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – продовження термінів погашення боргу, зниження купона й часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні лише на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.

При цьому в уряді очікують досягти поставлених МВФ цілей, а саме: скоротити держборг до обсягу 71% ВВП до 2020 року та зменшити потребу в зовнішньому фінансуванні в 2019-2025 роках до 10% ВВП.