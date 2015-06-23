Гривня встановилися на рівні 21,80 за долар

У вівторок, 23 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,65/21,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,38/24,54 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3980/0,4000 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 11:30 встановився на рівні 21,7601 грн/дол., на цю годину укладено 13 угод на суму 7,02 млн дол.