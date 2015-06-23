Світовий банк не виділить Україні $1,5 мільярда без прийняття потрібних законів - ЗМІ

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Чімяо Фан направив українській владі листа, в якому закликає прийняти необхідне законодавство для можливості надання країні фінансової допомоги в $1,5 млрд.

У розпорядженні ZN.UA опинився лист Чімяо Фана, адресований президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, а також спікеру Верховної Ради Володимиру Гройсману. У ньому Світовий банк висловив своє занепокоєння.

Зокрема, директор у справах Білорусі, Молдови та України підкреслив важливість прийняття законів 2029а і 2045а до обумовленого раніше терміну – 30 червня.

"Подальші затримки в утвердженні цих двох законів поставлять під ризик отримання близько 1,5 мільярдів доларів фінансування з боку Світового банку та інших партнерів з розвитку", - сказано в тексті листа. За відомостями джерел ZN.UA представникам СБ було обіцяно проходження другого читання до 30 червня поточного року.

18 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні (за основу) законопроект №2029а щодо заборони тарифів нижчих від собівартості, за який віддали свої голоси 237 депутатів. Законопроект входить до пакету, який Україна повинна прийняти для отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Також парламентарії проголосували за підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою.

Тоді ж парламент прийняв за основу проект № 2045а щодо удосконалення гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з українського ринку. Метою "проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" є удосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі консолідація продажу активів у структурі Фонду, а також посилення захисту прав вкладників шляхом прискорення проведення виплат відшкодування коштів таким вкладникам.

Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність керівників або посадових осіб банку за внесення неправдивих відомостей про вкладника, умисне пошкодження (знищення) бази даних про вкладників та / або створення обставин, які унеможливлюють ідентифікацію вкладника та роблять неможливим початок здійснення виплат.