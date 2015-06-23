Мораторій на перевірки бізнесу можуть продовжити до кінця року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує продовжити мораторій на перевірки бізнесу, термін дії якого закінчується 1 липня, до кінця 2015 року, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на колегії міністерства у вівторок.

За словами міністра, у середу, 24 червня, відповідне питання буде винесено на засідання уряду і розглянуто «з голосу».

«Ми пропонуємо продовжити мораторій на перевірки бізнесу до 1 січня 2016 року», - сказав він.

Абромавичус зазначив, що відсутність перевірок є важливим методом підтримки бізнесу на період реформи регуляторної системи.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на початку січня продовжив на півроку дію мораторію на перевірки усіх суб'єктів господарювання, крім фіскальних перевірок, який було введено у серпні 2014 року.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує зобов'язати контролюючі органи публікувати на своїх сайтах перелік об'єктів перевірки, а також розміщувати інформацію про всі проведені перевірки суб'єктів господарювання у спеціальній автоматизованій системі.