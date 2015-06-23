Яценюк про зону вільної торгівлі з ЄС: запрацює з 1 січня, ніхто не зупинить цей процес

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка є частиною Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, набере чинності з 1 січня 2016 року, і ніхто не зможе зупинити цей процес, сказав під час роботи колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Угода про зону вільної торгівлі з ЄС набере чинності, і ніяка Росія і ніхто інший не зупинить цей процес. Це наша угода з Європейським Союзом, і нам вирішувати і за змістом, і за формою, що ця угода набере чинності і буде реалізовуватися з 1 січня 2016 року», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, уряд має активізувати процес підготовки до початку роботи зони вільної торгівлі з ЄС, включаючи прийняття необхідних технічних регламентів та приведення торгового законодавства і митних процедур до відповідних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз запровадив односторонні преференції на експорт українських товарів, а європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

Росія неодноразово намагалася продовжити відтермінування запровадження положень угоди.