Прем'єр хоче "переписати підходи" до проведення перевірок бізнесу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтримав пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі про продовження мораторію на перевірки бізнесу до кінця поточного року і водночас запропонував Мінекономрозвитку і Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва за найближчі 6 місяців переформатувати підходи до проведення перевірок. Про це він сказав у ході колегії Мінекономрозвитку.

«Мораторій на перевірки – це потрібно зробити. Але при цьому ми не можемо весь час робити мораторій, інакше тоді виникає питання доцільності всіх контролюючих органів. Є пропозиція продовжити мораторій, і я звернуся до парламенту з пропозицією. Але упродовж наступного півріччя треба повністю переписати підходи до проведення перевірок», - сказав Яценюк.

При цьому він додав, що нові підходи до перевірок повинні поєднувати як відповідальність бізнесу, так і відповідальність перевіряючих органів.