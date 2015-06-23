Кабмін готовий у 6 разів скоротити кількість адмінпослуг

Кабінет міністрів України готовий підтримати пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо скорочення кількості адміністративних послуг у 6 разів – до близько 500 послуг.

«Я категорично підтримую ідею скорочення в шість разів кількості адміністративних послуг. Це скорочення тиску на громадянина і на бізнес. Держава робить бізнес на своїх громадян, що є неприйнятним. Скоротіть кількість з трьох тисяч до п'ятисот послуг, визначте ціну і крапка», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, скорочення кількості адміністративних послуг, затвердження розміру їх оплати, а також вичерпного переліку причин відмови в їх наданні дасть можливість дерегулювати економіку та зменшити кількість бюрократичних процесів у бізнесі.

Читайте такожПрем'єр хоче "переписати підходи" до проведення перевірок бізнесу

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку підготувало законопроект, який затверджує вичерпний перелік з 570 адміністративних послуг і встановлює плату за них.

Згідно з документом, розмір плати за кожну конкретну послугу визначатиметься у відсотках від мінімальної заробітної плати для обліку інфляції і реальних доходів населення.

До переліку адмінпослуг потрапила видача всіх документів дозвільного характеру, ліцензування різних секторів економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, законопроект передбачає скасування державного мита для адмінпослуг у зв'язку з встановленням плати за них.