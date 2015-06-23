ЄЦБ збільшив стелю кредитування банків Греції майже до 89 мільярдів євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у вівторок, 23 червня, в черговий раз збільшив стелю обсягу кредитів, наданих грецьким банкам в рамках програми екстреної кредитної допомоги (Emergency Liquidity Assistance — ELA), до приблизно 89 мільярдів євро, повідомляє видання Financial Times з посиланням на знайоме з рішенням регулятора джерело, передає ПРАЙМ.

Рішення банку пов'язане з повідомленнями про щоденний відтік депозитів на тлі невизначеності по програмі порятунку Греції, пише видання. За повідомленнями ЗМІ, минулого тижня греки масово знімали гроші з рахунків. У минулий понеділок відтік коштів склав 300 мільйонів євро, у вівторок - 400 мільйонів, у середу - 820 мільйонів євро.

Читайте такожЛідери ЄС і Греція домовилися продовжити до 24 червня переговори щодо виходу Афін з фінансової кризиРаніше в п'ятницю ЄЦБ збільшив стелю обсягу кредитів, наданих в рамках програми ELA, на 1,8 мільярда євро — до 85,9 мільярда євро. У понеділок, за даними видання, регулятор підвищив кредитний ліміт, надбавка склала понад 2 мільярдів євро.

При отриманні ліквідності через ELA банки несуть набагато більш високі витрати — вони отримують гроші за ставкою 1,55% замість 0,05% при звичайному фінансуванні.

Греція веде переговори з ЄС і МВФ про врегулювання боргу більш ніж на 240 мільярдів євро, який утворився після порятунку грецького бюджету від дефолту в 2010 та 2012 роках.

Згідно із заявою Єврогрупи, 30 червня залишається дедлайном для Греції, коли може бути досягнуто угоду з кредиторами. Потім програма підтримки перестане діяти, і 7,2 мільярда євро вже не зможуть бути видані Греції.

У той же день країні необхідно погасити чергову частину кредиту МВФ. Якщо цього не станеться, і якщо МВФ повідомить про це Європейському фонду фінансової стабільності (ЄФФС), який кредитує Грецію від імені Євросоюзу, це буде означати і крос-дефолт за зобов'язаннями перед ЄФФС.