У "чорному списку" НБУ майже тисяча керівників і акціонерів збанкрутілих банків

Національний банк України відмовляє у погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування у «чорному списку», в якому зараз вже числиться 837 осіб - керівників банків та 111 осіб - власників істотної участі у банках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи правила узгодження регулятором призначення на керівні посади або придбання істотної участі у банках на користь осіб, причетних до збанкрутілих банків.

«У службовому «чорному списку» Національного банку зараз 837 осіб - керівників банків та 111 осіб - власників істотної участі у банках. І вже сьогодні є факти відмови у погодженні керівників банків та власників істотної участі за фактом їх перебування у «чорному списку», - зазначається у повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що постановою № 357 від 4 червня 2015 року НБУ суттєво обмежив можливості для власників істотної участі або керівників неплатоспроможних банків.

Зокрема, якщо банк було ліквідовано у результаті виведення з ринку за ознакою легалізації (відмивання) злочинних доходів, фінансування тероризму або у зв'язку із здійсненням ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників, керівник і власники істотної участі будуть «дискваліфіковані», тобто протягом 10 років не зможуть узгодити з НБУ придбання істотної участі або призначення на посаду керівника банку через зіпсовану ділову репутацію.

За інформацією НБУ, така дискваліфікація стосуватиметься і так званих квазікерівників банків, тобто радників і президентів, які формально не були керівниками банків, але фактично виконували їх функції.

Також у НБУ повідомили, що термін дискваліфікації для власника істотної участі банку, який не вжив заходів для запобігання втрати банком платоспроможності, становить 5 років. Якщо банк було визнано неплатоспроможним з інших причин, то термін дискваліфікації становитиме 3 роки.

Крім того, Нацбанк ввів додаткові підстави для дискваліфікації керівників банків. Зокрема, керівника буде дискваліфіковано на 3 роки, якщо він працював більше трьох місяців без узгодження свого призначення в НБУ або без підтвердження відповідності його ділової репутації або профпридатності, або якщо протягом 6 місяців працював у банку з непрозорою структурою. Ці обмеження застосовуватимуться до керівників, які були призначені з 1 червня 2015 року.

Читайте такожУ Гонтаревої будуть перевіряти майновий стан власників банків

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк зобов'язав банки до 8 червня подати пакети документів про свої реальних власників і контролерів, ґрунтуючись на Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», який набрав чинності з 8 березня.

У рамках оновленого законодавства до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% у капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За інформацією першого заступника голови НБУ Олександра Писарука, Нацбанк розраховує цього року, якщо не повністю, то значною мірою зробити прозорою структуру власників українських банків.