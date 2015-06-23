НБУ продовжив реструктуризацію кредитів для підтримки банків

Національний банк України прийняв рішення про перенесення кінцевого терміну реструктуризації кредитів для підтримки ліквідності банків за операціями репо з 1 серпня до 1 вересня 2015 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову від 22 червня №395.

Цією ж постановою Нацбанк продовжив для банків термін подачі відповідних документів для проведення реструктуризації.

За інформацією НБУ, продовження термінів реструктуризації кредитів банків прийнято для створення прозорих і сприятливих умов повернення цих кредитів.

Нагадаємо, на початку червня НБУ встановив графік погашення банками кредитів для підтримки ліквідності, за якими банкам раніше були надані «кредитні канікули» до 10 червня поточного року.

Остаточний термін повернення кредитів з підтримки ліквідності встановлено до 10 червня 2020 року, при цьому повернення основного боргу за кредитом відбуватиметься рівними частинами протягом другого-п'ятого років з періодичністю не рідше одного разу на місяць з щорічним поверненням не менше 25% основного боргу. Банки, у тому числі і визнані проблемними, повинні сплачувати проценти за кредитами щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг наданих банкам кредитів рефінансування в 3 рази - до 222,3 млрд грн.

У лютому НБУ продовжив термін погашення банками заборгованості за стабілізаційнихми кредитами та кредитами для підтримки ліквідності до 10 червня 2015 року, а також надав банкам можливість перенести і терміни сплати відсотків за зазначеними кредитами.