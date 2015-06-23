Кабмін думає про радикальні заходи - віддати управління митницею іноземній компанії

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на колегії міністерства у вівторок.

«Ми обговорюємо в уряді як один із радикальних заходів здачу управління митниці іноземній компанії», - сказав він.

За його словами, міністр фінансів Наталія Яресько найближчим часом представить Кабінету міністрів реформу Державної фіскальної служби, підрозділом якої є митниця.

Раніше Абромавичус писав на своїй сторінці в Twitter, що аутсорсинг управління митницею застосовувався в ряді країн з перехідною економікою, з залученням для цих цілей у тому числі британської компанії Сrown Agents.

Як повідомляв УНІАН, за словами Абромавичуса, податкова реформа в Україні, яка передбачає створення нової фіскальної системи та її запуск з 1 січня 2016 року, буде побудована на польській моделі децентралізації.