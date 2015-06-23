Нацбанк скоротить 4 тисячі співробітників до кінця року

Національний банк України у рамках проведеної трансформації регулятора має намір до кінця поточного року скоротити 4 тис. співробітників.

Про це йдеться у презентації трансформації НБУ як елемента реформи фінансового сектора України.

Згідно з документом, штат НБУ вже було скорочено на 2,2 тис. співробітників завдяки скороченню неключових функцій регулятора і виведенню за межі управління невластивих йому функцій.

Зокрема, вже прийнято рішення щодо виведення за межі управління регулятора центру наукових досліджень, редакції періодичних видань, телеканалу БТБ, друкарні, комплексу технічного обслуговування.

Також скорочення відбуватимуться за рахунок виведення на аутсорсинг охоронної служби, юридичної служби, утримання приміщень.

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Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом регулятора за 2014 рік, чисельність персоналу на 1 січня 2015 становила 8887 осіб.