Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,67 за долар

У вівторок, 23 червня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,52/21,67 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,00/24,16 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3950/0,3980 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,5257 грн/дол., на цю годину укладено 516 угод на суму 351,14 млн дол.