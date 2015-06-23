Доходи місцевих бюджетів у першому півріччі зросли на 36% - Яценюк

Доходи місцевих бюджетів, завдяки реформі міжбюджетних відносин і реалізації бюджетної децентралізації, зросли в першому півріччі 2015 року на 36%, повідомив у ході засідання Національної ради реформ прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«За перше півріччя доходи місцевих бюджетів зросли на 36%», - сказав глава уряду, додавши, що в грошовому вираженні додатковий ресурс місцевих бюджетів за рахунок передачі бюджетних повноважень становитиме до 40 млрд грн.

При цьому Яценюк зазначив, що в процесі децентралізації неврегульованими залишаються питання землеустрою. «Питання в тому, чи зможуть місцеві громади впливати на розподіл землі в межах населеного пункту. Поки це компетенція органів виконавчої влади, що досить сумнівно як із конституційної, так і з логічної точки зору. І це питання треба вирішити під час внесення змін до Конституції, а також законів про місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування», - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», який передбачає бюджетну децентралізацію.

Як заявляв прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, завдяки прийнятому закону місцеві органи влади матимуть усі механізми досягнення фінансової самостійності. Водночас міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що запровадження механізмів бюджетної децентралізації та розширення бази оподаткування з одночасною передачею адміністрування частини податків на місцевий рівень дозволять місцевим органам влади залучити лише за податковими надходженнями до 25 млрд грн додаткових доходів.