Терористична організація "Ісламська держава" запустила власну валюту (фото)

Терористична організація «Ісламська держава» запустила в обіг власну валюту на підконтрольних територіях, яка отримала назву «ісламський дінар» - один золотий дінар дорівнює $139, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.

Широке поширення на підконтрольних територіях валюта повинна отримати найближчим часом. Випуск власної валюти бойовиками пояснюється прагненням «захистити себе від глобальної економіки сатани».

Читайте такожДерждеп США назвав можливі терміни перемоги над "Ісламською державою"Видання зазначає, що за основу для власної емісії валюти був узятий ісламський дінар часів халіфа Османа в 630-х роках.

#Raqqa the new coins that #ISIS say it will deal with it soon #Syria#IS#ISILpic.twitter.com/7IdBNQuaOE — Abu Ibrahim Raqqawi (@raqqa_mcr) June 22, 2015 Зображення ісламських дінарів в мережу виклав противник ІД Абу Ібрагім Раккаві, який проживає на підконтрольній бойовикам території міста Ракка в Сирії.

Діяльність радикального угруповання «Ісламська держава» засуджена світовим співтовариством.