Терористична організація "Ісламська держава" запустила власну валюту (фото)

08:58, 24 червня 2015
Фінанси
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Її назвали «ісламський дінар» - один золотий дінар дорівнює $139.

REUTERS

Терористична організація «Ісламська держава» запустила в обіг власну валюту на підконтрольних територіях, яка отримала назву «ісламський дінар» - один золотий дінар дорівнює $139, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Telegraph.

Широке поширення на підконтрольних територіях валюта повинна отримати найближчим часом. Випуск власної валюти бойовиками пояснюється прагненням «захистити себе від глобальної економіки сатани».

Читайте такожДерждеп США назвав можливі терміни перемоги над "Ісламською державою"Видання зазначає, що за основу для власної емісії валюти був узятий ісламський дінар часів халіфа Османа в 630-х роках.

Діяльність радикального угруповання «Ісламська держава» засуджена світовим співтовариством.

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