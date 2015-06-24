Банк "Фінансова ініціатива" визнали неплатоспроможним

Національний банк України 23 червня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить власнику «VAB Банку», який ліквідується в даний час, та одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінг» Олегу Бахматюку.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, з лютого 2015 року протягом 180 днів, тобто до 23 червня 2015 року, банк був зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства України, але, незважаючи на всі зусилля по стабілізації, включаючи докапіталізацію банку власником істотної участі, зупинити відтік коштів, стабілізувати ліквідність і відновити платоспроможність в умовах поточної фінансової кризи не вдалося.

НБУ повідомляє, що банк не зміг виконати свої зобов'язання перед НБУ за кредитами рефінансування з причини значного дефіциту ліквідності, при цьому відтік коштів клієнтів та численні скарги регулятору про неповернення банком коштів тривали.

За інформацією НБУ, переважна більшість вкладників банку у кількості 59 тис. осіб, або 92%, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, одержать свої кошти в повному обсязі, для чого фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсягу понад 3,7 млрд грн.

Банк «Фінансова ініціатива» став 53-м банком, який визнано неплатоспроможним за час останньої кризи і очищення банківської системи з початку 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, ще один банк, який належить власнику банку Бахматюку та входить до групи великих банків за активами - «VAB Банк», був визнаний неплатоспроможним у листопаді 2014 року, з цього моменту в банку працювала тимчасова адміністрація.

До цього в жовтні минулого року основний акціонер банку заявляв, що розраховує на спільну докапіталізацію «VAB Банку» за участю уряду.

Станом на 1 травня Фонд гарантування вкладів фізосіб виплатив вкладникам «VAB Банку» 6 млрд грн відшкодування за вкладами.

У березні цього року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків «VAB Банку».

«VAB Банк» і банк «Фінансова ініціатива» входять до числа найбільших одержувачів кредитів НБУ для підтримки ліквідності на строк понад 30 календарних днів. Зокрема, за підсумками 2014 року «VAB Банк» одержав кредити на 5,535 млрд грн, банк «Фінансова ініціатива» - на 8,358 млрд грн. У 2015 році такі кредити банкам не видавалися.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входив до групи великих банків за розміром активів.

Банк «Фінансова ініціатива» працює на ринку України з 2005 року і входить до групи великих банків.

Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк.