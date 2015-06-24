Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,30 за долар

У середу, 24 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,12/21,30 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,96/24,23 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3930/0,3980 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,1799 грн/дол., на цю годину укладено 37 угод на суму 15,69 млн дол.