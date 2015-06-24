Кредитори лякають Україну проблемами у разі списання частини боргу

Прагнення України списати частину державного боргу і знизити ставку купона і таким чином зменшити відсоткові платежі в рамках пропозицій щодо реструктуризації відкладе можливості країни щодо виходу на зовнішній ринок капіталів і підвищить її залежність від інституційних кредиторів, йдеться у листі Комітету приватних кредиторів України, переданому агентству УНІАН.

«Критерії реструктуризації боргу, запропоновані МВФ, Україна трактує як списання (частини боргу - УНІАН), зниження відсоткових платежів та пролонгацію платежів. Такий підхід відкладе вихід України на ринок капіталів, підвищить вартість запозичень і підвищить залежність країни від офіційного фінансування (з боку інституційних кредиторів - УНІАН)", - йдеться в листі кредиторів. – У цьому контексті списання боргу не додасть економічної стабілізації Україні і можливостей до економічного зростання».

У Комітеті нагадали, що МВФ видав Україні три критерії розв’язання боргової проблеми – економія 15,3 млрд дол. за борговими виплатами, зниження рівня держборгу до 71% ВВП до 2020 року і зниження залежності від зовнішнього фінансування до 10-12% ВВП до 2019-2025 році.

«Однак ми не згодні з тим, що ці критерії є правильною основою для вирішення поточної економічної ситуації в борговій сфері, обумовленої в першу чергу девальвацією національної валюти. Ми визнаємо важливу роль МВФ в пошуку рішення, – йдеться в листі кредиторів. – При цьому Комітет підтримує необхідність збереження достатнього обсягу держрезервів (НБУ – УНІАН), і розуміє, що цей обсяг буде вище, якщо Україна не буде сплачувати у валюті кредиторам, включаючи МВФ. У цьому зв'язку ми пропонує виконати три критерії МВФ при збереженні прийнятного рівня резервів».

Крім того, у Комітеті відзначили, що, за оцінками МВФ, Україні потрібно позичити близько 7 млрд дол. в період з 2017 по 2020 роки. «І тому списання боргу, а ще гірше дефолт, скоротить можливості України і зробить зовнішнє фінансування неможливим. Ми ж пропонуємо не здійснювати платежів за основною сумою боргу до 2019 року», - йдеться в листі.

Кредитори також висловили прагнення брати участь у переговорах, які заплановані в тристоронньому форматі у Вашингтоні. «Ми вважаємо вкрай важливим те, що три сторони мають сісти за стіл і домовитися якомога швидше», - наголосили в Комітеті кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує проведення зустрічі в тристоронньому форматі за участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня. Результатом переговорів, як очікується, стане вироблення позиції сторін і відповідь України на пропозиції кредиторів.

Переговори щодо реструктуризації Україна почала 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – продовження строків погашення боргу, зниження купона і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні тільки на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.