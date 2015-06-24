Фіскальну службу передадуть у пряме підпорядкування Мінфіну

«Уряд ухвалює рішення передати Державну фіскальну службу в пряме підпорядкування Міністерству фінансів України, - сказав він. – Я підтримую реорганізацію служби, але хотів би, щоб ми говорили про практичні кроки і наслідки такої реорганізації».

Крім того, Яценюк зазначив, що ДФС має три місяці, аби реально змінити культуру сплати податків і зборів, а також провести повну кадрову ротацію в податкових і митних органах.

«У вас є три місяці на те, аби платники податків відчули нову і якісну податкову культуру, яка буде впроваджена керівництвом Державної фіскальної служби, і не тільки нагорі, – сказав прем'єр. – Внизу у нас залишаються такі ж люди, така ж корупція. А внизу повинні бути реальні зміни».

Він наголосив, що всі кадрові призначення на всіх рівнях управління мають бути прозорими і зрозумілими. «Там не повинно бути людей Калетника (екс-голова Державної митної служби Ігор Калетник - УНІАН) та інших колишніх олігархів, які зараз перефарбувалися і в зв‘язку зі зміною системи хочуть повернутися назад. І тому я вимагаю від керівництва ДФС тотальної зміни керівництва внизу. Наголошую – тотальної. Інакше з цим вантажем ми нікуди не попливемо. Косметичних ремонтів у ДФС країні не потрібно».

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Кабінет міністрів України ліквідував Міністерство доходів і зборів України і на його базі створив Державну фіскальну службу. В лютому 2015 року очільник уряду ініціював службове розслідування стосовно керівництва ДФС, оскільки чиновники так і не змогли побороти схеми ухилення від сплати податків, існування податкових ям і хабарництво на митниці. У результаті службового розслідування керівництво ДФС звільнили, а у квітні в ДФС пройшов конкурс на заміщення вакантних посад. Тоді ж у Мінфіні було створено робочу групу, завданням якої стало вироблення податкової реформи й нової редакції Податкового кодексу. Як очікується, Податковий кодекс буде представлено парламенту у вересні.