Яресько очікує зустрічі з кредиторами і МВФ у Вашингтоні 30 червня – 1 липня

Міністерство фінансів України очікує проведення зустрічі в тристоронньому форматі за участю делегації Міжнародного валютного фонду та Комітету кредиторів у Вашингтоні 30 червня або 1 липня, сказала журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Дата – ми ще не домовились про дату, але, можливо, вівторок-середа (наступного тижня – УНІАН)», – сказала вона.

При цьому Яресько зазначила, що результатом переговорів стане вироблення позиції сторін і відповідь на пропозиції кредиторів.

«Буде зустріч, де ми висловимо свої пропозиції. Поки що прогноз такий, а вже потім буде відповідь на пропозиції кредиторів», - зазначила міністр.

Читайте такожКредитори лякають Україну проблемами у разі списання частини боргу

Як повідомляв УНІАН, Україна в період з 29 червня по 3 липня розраховує провести переговори у форматі Україна – МВФ – Комітет кредиторів про реструктуризацію частини держборгу. Переговори щодо реструктуризації Україна почала 13 березня – одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду.

У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона й номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперах до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Читайте такожМВФ запропонує Україні визнати російський кредит держборгом, що не підлягає реструктуризації - ЗМІ

Український уряд розраховує провести реструктуризацію з урахуванням трьох її компонентів – продовження термінів погашення боргу, зниження купона і часткового списання номіналу боргу, однак кредитори згодні лише на продовження термінів, вважаючи списання боргу неприйнятним.