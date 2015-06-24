Яценюк закликав прискорити введення електронного адміністрування ПДВ

«Завдання для Державної фіскальної служби – впровадження електронного адміністрування ПДВ. Розуміючи всю критику, яка буде з цього питання, вона буде проплачена тими, хто відмиває гроші, відмиває ПДВ, хто тримає конвертаційні центри і грабує мільярди гривень з державного бюджету», - сказав Яценюк.

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При цьому він наголосив, що чесний бізнес також може відчути незручності введення електронного адміністрування ПДВ. «Я приймаю те, що будь-яка реформа, а тим більше реформа в системі адміністрування ПДВ, може спричинити відволікання обігових коштів підприємств. Я розумію, але я закликаю підприємців поставитися до цього з розумінням. Якщо ми вводимо нову систему адміністрування ПДВ, це означає, що ми також вводимо нову систему відшкодування ПДВ», - сказав Яценюк.