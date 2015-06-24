Найбільш корумповані митниці віддадуть в управління іноземним компаніям

Про це він сказав під час публічної презентації реформи Державної фіскальної служби.

«Я пропоную Міністерству фінансів і керівництву ДФС провести експеримент на окремих митницях. Давайте зробимо пілотний проект, і запросимо зовнішні компанії, аби вони оперували на окремих митницях. Такий досвід був у Болгарії, в інших країнах, – сказав Яценюк. – Перший етап - визначити митниці, і пропоную віддати в управління іноземним компаніям найбільш корумповані митниці. І там ми одразу побачимо, який результат роботи».

При цьому Яценюк зазначив, що пропозиція уряду полягає ще й у тому, щоб встановлювати для митниць планові надходження, і суми, які збиратимуться понад план, ділити з місцевою владою. «У нас є, наприклад, планові надходження по Одеській митниці. Все, що понад план, – 50 на 50: 50% забирає бюджет, 50% Одеса забирає собі. Ми готові на такий експеримент», - зазначив глава уряду.

Раніше Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення передати Державну фіскальну службу в пряме підпорядкування Міністерству фінансів і дав ДФС три місяці, щоб реально змінити культуру сплати податків і зборів, а також провести повну кадрову ротацію в податкових і митних органах. Він підкреслив, що всі кадрові призначення на всіх рівнях управління повинні бути прозорими і зрозумілими.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Мінфін провів конкурс на заміщення посад керівників ДФС і створив робочу групу з вироблення податкової реформи і реформи ДФС. У свою чергу Мінекономрозвитку запропонувало обговорити питання передачі управління митної служби на аутсорсинг іноземній компанії. Однією з таких компаній, на думку керівництва Мінекономрозвитку, могла б стати британська компанія Сrown Agents.