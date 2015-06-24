Найбільш корумповані митниці віддадуть в управління іноземним компаніям
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував як експеримент запросити іноземні компанії до управління найбільш корумпованими митницями України.
Про це він сказав під час публічної презентації реформи Державної фіскальної служби.
«Я пропоную Міністерству фінансів і керівництву ДФС провести експеримент на окремих митницях. Давайте зробимо пілотний проект, і запросимо зовнішні компанії, аби вони оперували на окремих митницях. Такий досвід був у Болгарії, в інших країнах, – сказав Яценюк. – Перший етап - визначити митниці, і пропоную віддати в управління іноземним компаніям найбільш корумповані митниці. І там ми одразу побачимо, який результат роботи».
При цьому Яценюк зазначив, що пропозиція уряду полягає ще й у тому, щоб встановлювати для митниць планові надходження, і суми, які збиратимуться понад план, ділити з місцевою владою. «У нас є, наприклад, планові надходження по Одеській митниці. Все, що понад план, – 50 на 50: 50% забирає бюджет, 50% Одеса забирає собі. Ми готові на такий експеримент», - зазначив глава уряду.
Раніше Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення передати Державну фіскальну службу в пряме підпорядкування Міністерству фінансів і дав ДФС три місяці, щоб реально змінити культуру сплати податків і зборів, а також провести повну кадрову ротацію в податкових і митних органах. Він підкреслив, що всі кадрові призначення на всіх рівнях управління повинні бути прозорими і зрозумілими.
Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Мінфін провів конкурс на заміщення посад керівників ДФС і створив робочу групу з вироблення податкової реформи і реформи ДФС. У свою чергу Мінекономрозвитку запропонувало обговорити питання передачі управління митної служби на аутсорсинг іноземній компанії. Однією з таких компаній, на думку керівництва Мінекономрозвитку, могла б стати британська компанія Сrown Agents.