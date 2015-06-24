Насиров хоче більше заступників і скоротить штат на 30%

У рамках реформи Державної фіскальної служби планується збільшити кількість заступників голови відомства з двох до п'яти, відповідно до кількості напрямів роботи служби, а також скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.

Про це під час презентації реформи Державної фіскальної служби повідомив голова ДФС Роман Насиров.

«Для ефективного виконання функцій нам необхідно збільшити кількість заступників. Я думаю, загалом їх буде п'ять», - сказав він.

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Також Насиров зазначив, що необхідно призначити нових керівників територіальних органів ДФС. За його словами, нове керівництво Фіскальної служби вже змінило більш як половину керівників територіальних органів відомства.

Глава ДФС додав, що впродовж року структуру служби буде скорочено на 30%.

"Я чув, що пані міністр (міністр фінансів Наталія Яресько – УНІАН) говорила про 50%, але реалістично нам буде потрібен ще 1 рік, щоб довести службу до 30%, і лише після запровадження електронних сервісів", - сказав він.

За його словами, на першому етапі ДФС зможе оптимізувати штат і чисельність служби на 10%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що вся вертикаль управління Державної фіскальної служби, яка за рішенням уряду віддана в пряме підпорядкування Міністерству фінансів України, має бути оновлена, а нові підходи в роботі відомства має бути видно вже за три місяці.

Насіров призначений на посаду голови Державної фіскальної служби України в травні цього року, за результатами конкурсного відбору. Під час участі в конкурсі Насіров назвав одними з основних завдань на посаді глави ДФС поліпшення адміністрування податків через спрощення податкової звітності, розвиток електронних сервісів, спрощення форм податкових декларацій та скорочення кількості документів, які подаються в податкову, а також оптимізацію самої структури служби.